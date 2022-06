Lavori per l'acquedotto, le novità viabilistiche

Proseguono i lavori per la realizzazione dell'acquedotto tra Canonica e Lesmo, ecco le novità viabilistiche che saranno introdotte questa settimana.

Novità viabilistiche

Via Taverna a senso unico a scendere, si sale da via Piave. Riorganizzato il cantiere per i lavori all'acquedotto a seguito delle richieste di modifica avanzate dall'Amministrazione comunale a BrianzAcque, l'azienda che sta realizzando i lavori, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Dal 15 giugno al 15 luglio i lavori si concentreranno nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via Monte Bianco. Le variazioni alla viabilità definitive, in vigore da domani, mercoledì 15 giugno, sono le seguenti: a partire dall'intersezione con via Monte Bianco, via Taverna sarà percorribile a senso unico in direzione di via Emanuele Filiberto, con divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate. "Chi è diretto a Canonica alta e a Tregasio potrà salire da via Piave (divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate), girare a destra in via Monte Bianco e girare a sinistra per tornare in via Taverna - spiega il sindaco Pietro Cicardi - Per tutta la durata dei lavori via Roma sarà riaperta al transito dei mezzi pesanti".

I lavori

Due chilometri di tubazioni, da posare per lo più lungo la strada provinciale SP 135 Arcore-Seregno, nel tratto compreso tra le frazioni Gerno e Canonica (località Variana). L’intervento di BrianzAcque si rende necessario per consentire il successivo rifacimento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Lesmo in via XXIV Maggio. Senza quest’opera preliminare, dal costo di oltre un milione di euro, gli abitanti del centro brianzolo non potrebbero ricevere la fornitura d’acqua e rimarrebbero con i rubinetti a secco. La nuova condotta ha poi il vantaggio di implementare la sicurezza gestionale delle reti dei due comuni confinanti, potenziandone la resilienza.

