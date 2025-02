Autostrade per l'Italia ha comunicato nelle ultime ore i cantieri in programma questa settimana su autostrade e tangenziali. Di seguito un riepilogo dei principali lavori e relative chiusure in calendario.

Lavori su autostrade e tangenziali: le modifiche alla viabilità di questa settimana

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica del viadotto Molgora, nelle tre notti di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia. In alternativa, si consiglia di entrare a Cavenago.

Sempre sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 febbraio, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso, per chi proviene da Milano/Torino, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est di Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire dalla stazione di Agrate, percorrere la SP121 e entrare in A51 dallo svincolo di Carugate.

-dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 febbraio sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A51.

In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Agrate, percorrere la SP121 e entrare in A51 dallo svincolo di Carugate.

E ancora sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 18 FEBBRAIO Chi percorre la A4 da Brescia verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese. Di conseguenza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso in direzione di Milano, per poi uscire allo svincolo di Cascina Merlata ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero; in ulteriore alternativa, dopo l'uscita dal nodo Fiera Milano, immettersi sull'R37 Raccordo Fiera Milano verso Rho, proseguire poi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna quindi sulla A4 in direzione di Torino.

NELLE QUATTRO NOTTI DI MARTEDI' 18, MERCOLEDI' 19, GIOVEDI' 20 E VENERDI' 21 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00 Chi percorre la A4 da Brescia verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese. Di conseguenza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso in direzione di Milano, per poi uscire allo svincolo di Cascina Merlata ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero; in ulteriore alternativa, dopo l'uscita dal nodo Fiera Milano, immettersi sull'R37 Raccordo Fiera Milano verso Rho, proseguire poi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna quindi sulla A4 in direzione di Torino. Chi percorre la A4 e proviene da Torino, verrà deviato sul Raccordo di Viale Certosa. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo Viale Certosa, invertire il senso di marcia a Piazzale Laghi, seguire le indicazioni per A8/Varese e attraverso lo svincolo di Milano Viale Certosa entrare in A4 verso Brescia.

Lavori sulla A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 20 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 20 ALLE 5:00 DI VENERDI' 21 FEBBRAIO

- sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Chiasso e Lainate.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

Sempre sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 18 FEBBRAIO sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-in entrata verso Lainate: Origgio/Uboldo;

-in uscita per chi proviene da Como: Turate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 18 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

-in entrata verso Lainate: Turate;

-in uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 20 FEBBRAIO sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni - Lainate e Chiasso - e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di utilizzare Lomazzo sud o Fino Mornasco.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 20 ALLE 5:00 DI VENERDI' 21 FEBRBAIO sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni - Lainate e Chiasso - e in uscita per chi proviene da Como. In alternativa, si consiglia di utilizzare Lomazzo sud o Fino Mornasco.

Lavori sulla A52

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, verso la A51 Tangenziale est di Milano. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52 allo svincolo di Bollate/Novate