Lavori sui binari a Seregno, modifiche ai giorni di chiusura dei passaggi a livello

La chiusura dei passaggi a livello di via Reggio, via Macallè e via Silva a Seregno, legata ai lavori di rinnovamento e risanamento dei binari ferroviari di Reti Ferrovie Italiane, ha subito una variazione.

Lavori sui binari a Seregno, le ultime modifiche alla viabilità

I nuovi giorni ed orari in cui non sarà consentito il transito (le sbarre rimarranno abbassate) sono i seguenti:

Passaggi a livello di via Reggio e via Macallè:

Chiusi dalle ore 8 di venerdì 23 luglio alle ore 19 di sabato 24 luglio.

Passaggio a livello di via Silvio Silva:

Chiuso dalle ore 15 alle 21 di venerdì 23 luglio

Chiuso dalle ore 15 alle 21 di sabato 24 luglio

Saranno segnalati percorsi alternativi lungo la direttrice Seregno - Fraz. Aliprandi, utilizzando la Strada Statale 36.

Per consentire l’accesso alle vie Silvio Silva, Bach e Beethoven sarà individuato un percorso temporaneo di collegamento che, attraversando un fondo privato non asfaltato, condurrà verso via Bergamo. Negli orari di chiusura straordinaria del passaggio a livello, i volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale garantiranno un presidio a supporto dei residenti.