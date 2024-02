«Il Comune ci ha informato che inizieranno i lavori al sagrato: unica cosa certa la data d’inizio, per la fine affidiamoci alla Divina Provvidenza».

Lavori sul sagrato, il parroco ironizza dal pulpito: «Per la fine affidiamoci alla divina Provvidenza»

E’ il messaggio ironico pronunciato dal parroco, don Ivano Spazzini, durante la Messa di domenica scorsa a Biassono. Un commento legato ai rallentamenti che ha subito il cantiere per la riqualificazione del centro storico, partito lo scorso anno. Un intervento a cui l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Casiraghi, tiene particolarmente.

Lunedì scorso è stata emessa l’ordinanza di divieto di sosta, intorno all’area di piazza San Francesco, interessata dai prossimi lavori, che dovrebbero durare circa due mesi, e il divieto di transito con contestuale chiusura al traffico veicolare del tratto di via San Martino a partire dal 18 febbraio. I lavori saranno eseguiti dalla società Baronchelli Costruzioni Generali con sede a Novate Milanese.

Si tratta di una modifica temporanea alla circolazione per consentire l’esecuzione dei cantieri, che occuperanno suolo pubblico, e per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

«Provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività, per garantire la sicurezza della circolazione e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada» si legge nell’ordinanza.

Durante le fasi di lavorazione ci sarà dunque il divieto di fermata e sosta permanente a tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra il civico 1 e 11 di piazza San Francesco e il divieto di transito in via San Martino, dall’intersezione tra via Verri e via Roma, che sarà istituito dal 18 febbraio fino al termine dei lavori. Sarà consentito solo il transito pedonale. In prossimità delle aree oggetto di lavori è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.