Una notte di viabilità modificata sulla A4 a causa di un cantiere all’altezza dell’uscita di Cavenago di Brianza.

Lavori sulla A4, chiusure in programma tra giovedì e venerdì

Nel dettaglio per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Agrate, sulla stessa A4;

in entrata verso Brescia: Trezzo, sulla stessa A4;

in uscita per chi proviene da Brescia: Trezzo, sulla stessa A4, o Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.