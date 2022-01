L'avviso

Operai in azione nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio, dalle 21 alle 6.

Lavori sulla Milano - Meda nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022: dalle 21 alle 6 possibili disagi alla circolazione.

Lavori sulla Milano Meda, possibili disagi per la circolazione

Ne dà notizia il Comune di Seveso, che a sua volta ha ricevuto comunicazione dalla Provincia. I lavori comporteranno le seguenti deviazioni:

Per i veicoli provenienti da Milano in direzione Meda: uscita obbligatoria 10 a Cesano Maderno e rientro sulla Superstrada allo svincolo 11 Seveso dalla rampa di ingresso di corso Isonzo (percorrendo itinerario alternativo di deviazione).

Per i veicoli provenienti da Meda in direzione di Milano: uscita obbligatoria 10/11 di Seveso, chiusura accesso alla Milano - Meda a Seveso dalla rampa di corso Isonzo e chiusura accesso alla Milano - Meda a Cesano Maderno dalle rampe di ingresso di via Garibaldi e rientro sulla Superstrada con possibile rientro allo svincolo 8 di Bovisio Masciago – Desio (percorrendo itinerario alternativo di deviazione).