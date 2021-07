Lavori sulla rete fognaria, via Viarana chiusa da domani

Via Viarana sarà chiusa al traffico da domani, giovedì 22 luglio 2021. E' necessario infatti fare spazio a lavori di scavo lungo la strada che attraversa il centro storico di Besana in Brianza.

Lavori sulla rete fognaria

Il cantiere è stato affidato alla ditta bergamasca Suardi Spa, per conto di BrianzAcque, e comporterà la verifica e la sistemazione del cedimento stradale sulla rete fognaria avvenuto nei giorni scorsi, nel tratto di via Viarana compreso tra i civici 20 e 28, vicino all'ex ospedale quindi.

Chiusa via Viarana

Da domani e fino alla fine dei lavori cambia la viabilità in via Viarana: tra i civici 20 e 28 la strada sarà chiusa. Consentito invece l'accesso dall'imbocco di via Viarana da via Roma e fino al cantiere per residenti e veicoli che caricano e scaricano merci, con senso unico di marcia alternato, regolato da semafori. Lo stesso in via Santa Caterina, dal civico 1 al 15.

E' previsto inoltre il divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata, su ambo i lati di via Viarana oltre che in via Santa Caterina tra il civico 1 al 15.