A partire dalla prossima settimana Anas provvederà all'installazione e all'implementazione del pannello a messaggio variabile lungo la strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" a Desio.

Lavori sulla Statale 36, chiusure notturne in vista all'altezza di Desio

Nel dettaglio verranno eseguiti gli interventi al km 17,000 in direzione Lecco e al km 17,100 in direzione di Milano. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e mitigare i disagi alla viabilità, i lavori verranno eseguiti in orario notturno.

Nel dettaglio la statale sarà chiusa al traffico dal km 16,700 al km 18,500 in direzione Lecco dalle ore 21 di lunedi 4 dicembre fino alle 6 del giorno successivo, in direzione Milano la statale sarà chiusa al traffico nella notte di martedi 5 dicembre nella medesima fascia oraria.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato lungo la viabilità comunale tra gli svincoli di "Desio Centro" e "Desio Nord".