Con l'anno nuovo riprendono i lavori di manutenzione ordinaria sulla Tangenziale Est.

Lavori sulla Tangenziale Est, chiusura notturna in vista

Nel dettaglio la società Milano Serravalle ha comunicato che, per lavori di manutenzione dei manufatti si rende necessaria la chiusura del tratto tra Agrate Brianza e Cernusco sul Naviglio. Nel dettaglio la chiusura è fissata in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 3 gennaio 2024 alle 5 di giovedì 4 gennaio 2024: verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.13 Agrate Brianza (km 21+040) e lo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760), rami di svincolo interclusi compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760).

Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A4-A51 (Km 20+650) in entrata da Venezia e Torino per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900) per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760).