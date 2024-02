A causa di lavori urgenti alla pavimentazione in pietra chiude da lunedì 19 febbraio alle 8.30 e fino al 23 febbraio alle 18 un tratto di via Confalonieri a Villasanta.

Lavori urgenti, chiude per cinque giorni un tratto della via Confalonieri

La zona interessata dalla chiusura, come comunicato dall'Amministrazione comunale in una nota, è quella che parte dall'intersezione con via Don Galli e prosegue fino a piazza Oggioni.

La chiusura sarà per tutti i veicoli a motore, eccetto la micromobilità elettrica. Nello stesso tratto non sarà consentita la sosta.

Inoltre l'Amministrazione comunale ha disposto:

- L’apertura della via Confalonieri nel tratto da via Don Galli a piazza Gervasoni ai soli residenti della via Don Galli al fine di uscire dai passi

carrabili;

- In riferimento al punto precedente l’istituzione all’intersezione di via Don Galli con via Confalonieri dell’obbligo di svolta a sinistra;

- L’istituzione del segnale di fermarsi e dare precedenza (STOP) all’intersezione tra via Confalonieri e piazza Gervasoni e del segnale di obbligo di andare a sinistra verso via Nazzario Sauro;

- L’inversione del senso di marcia della via Don Galli dall’intersezione con via Ada Negri fino a piazza Oggioni;

- L’istituzione dell’obbligo di direzione diritto per i non residenti all’intersezione tra via Ada Negri e via Don Galli direzione piazza Oggioni;

- L’inversione del senso di marcia di via Bestetti dall’intersezione con via Confalonieri fino a quella con piazza Giovanni XXIII;

- La soppressione nel periodo indicato al primo punto della sosta regolamentata a disco orario in via Giuliani ed in via Negri all’interno del

parcheggio ad uso del centro città;

- La soppressione del divieto per lavaggio strade nei giorni pari in piazza Giovanni XXIII, Piazzetta Erba , via Giuliani e via Bestetti per il giorno

22/2/2024.

I residenti nel tratto chiuso potranno accedere alle proprietà uscendo da via Bestetti o da via Confalonieri a seconda della posizione del cantiere mobile.