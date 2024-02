L'Amministrazione comunale di Villasanta ha comunicato in queste ore che dalle ore 8 12 febbraio e fino alle ore 18 del 14 febbraio 2024 chiuderà un tratto di via Garibaldi per lavori urgenti sulla pavimentazione stradale in pietra.

Lavori urgenti in via Garibaldi a Villasanta: chiude un tratto di strada dal 12 al 14 febbraio

I lavori saranno eseguiti da una ditta specializzata e prevedono alcune modifiche alla viabilità. In particolare la via sarà chiusa dall'intersezione con via Leopardi a quella con piazza Ammiraglio Camperio.

La chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli a motore, salvo la micromobilità elettrica, di via Garibaldi dall’intersezione con via Leopardi a

quella con piazza Ammiraglio Camperio - fa sapere l'Amministrazione comunale - non rigurda la sola uscita delle autovetture dei residenti dai passi carrabili nell’area chiusa.

Inoltre, fa sapere il Comune "Le limitazioni alla circolazione non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza e dai residenti, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e le indicazioni eventualmente impartite dal personale sul posto".

Apre di notte il parcheggio sotterraneo

A causa della chiusura verrà aperto, durante le ore notturne, il parcheggio sotterraneo di piazza Martiri della Libertà che potrà essere utilizzato dai residenti come rimessa per le proprie automobili. Inoltre sarà predisposta, in occasione della due giorni di chiusura, la sospensione della sosta regolamentata da disco orario nel parcheggio sotterraneo stesso.