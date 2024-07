Nuova opportunità per chi è in cerca di lavoro in Brianza. Acquaword, il noto parco acquatico per famiglie che si trova a Concorezzo, a seguito dell’aumento di visitatori, cerca personale.

Lavoro in Brianza: Acquaword ricerca 20 addetti alla ristorazione

La ricerca è focalizzata su circa 20 addetti alla ristorazione da inserire da subito all’interno del proprio organico per i punti ristoro presenti all’interno del parco.

I requisiti richiesti sono: esperienza nel campo della ristorazione, attestato di formazione per alimentaristi o equivalenti e disponibilità a lavorare su turni, anche nel weekend e durante il periodo estivo.

"Il Parco - si legge nella nota diffusa alla stampa - assicura la formazione sulle procedure operative di un Parco Acquatico e un ambiente di lavoro stimolante con possibilità di crescita".

Acquaworld offre l’inserimento in organico con contratto di lavoro stagionale.