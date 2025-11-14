Layana eliminata da X Factor

Il sogno è finito. Si è fermata al quarto “live” l’esperienza al talent canoro “X Factor” di Layana Oriot .

Fatale un brano di Mina

Ieri sera, giovedì 13 novembre, la cantante e modella 25enne cresciuta a Vimercate è stata eliminata insieme alla collega Michelle.

Layana si è dovuta cimentare con “Ancora ancora ancora»” del mostro sacro Mina. Una scelta forse azzardata da parte del giudice Achille Lauro, che la vimercatese ha pagato cara.

Layana eliminata al ballottaggio

La 25enne è andata al ballottaggio con Viscardi: decisivo quindi il voto dei giudici, che hanno decretato la sua eliminazione.

Resta comunque l’ottima esperienza sulla scia di quanto fatto lo scorso anno da Mimì Caruso, 18enne di Usmate Velate, che aveva trionfato vincendo l’edizione 2024.