Layana incanta e conquista i live di “X Factor”… sognando di emulare Mimì

Con una bellissima esibizione la cantante e modella di Vimercate ha ottenuto una delle tre sedie che danno accesso alla finale nella squadra di Achille Lauro.

Aveva già incantato tutti nella sua prima esibizione, conquistando i giudici che le avevano assegnato quattro “sì”. Ieri sera, giovedì 16 ottobre, si è superata ottenendo il sognato pass per i live.

La vimercatese Layana vola ai live di “X Factor”

Continua la corsa verso il successo della cantante di Vimercate Layana Oriot. La 25enne ha conquistato l’accesso all’ultimo atto della seguitissima trasmissione “X Factor.”

La 25enne ha conquistato Achille Lauro

In particolare la cantante e modella ha convinto il giudice Achille Lauro che le ha assegnato una delle tre ambitissime sedie che danno accesso al live della trasmissione tv. Dopo la splendida interpretazione, alle audizioni, di “Blue jeans” di Lana del Rey, che le aveva consentito di passare il turno, ieri sera la 25enne vimercatese si è superata con “Pink Pony Club” di Chappell Roan, strappando anche una standing ovation del pubblico.

Ora la sfida con gli altri 11 finalisti sognando di emulare Mimì Caruso

Da giovedì prossimo, quindi, Layana sarà in gara con gli altri 11 concorrenti (tre per ciascuno dei quattro giudici) per conquistare il titolo di vincitore dell’edizione 2025 di X-Factor. E chissà che per il Vimercatese non arrivi un clamoroso bis dopo il trionfo nell’edizione dello scorso anno di Mimì Caruso, di Usmate Velate.