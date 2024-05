Un aiuto concreto alla ricerca sui tumori femminili. E' quello che darà l'azienda di Vimercate ESPRINET, Gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, che recentemente ha avviato una collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS, scegliendo di dare supporto alla ricerca attraverso il finanziamento del lavoro annuale di una ricercatrice.

L'azienda vimercatese che sostiene la ricerca sui tumori femminili

Durante l’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi tenutasi giovedì 15 maggio presso l’Università Statale di Milano, Giulia Perfetti, Investor Relations e Sustainability Manager del Gruppo Esprinet, ha premiato e consegnato la borsa alla dottoressa Paola Varvarà che avrà l’obiettivo di sviluppare, in modo sostenibile, nanomedicine per il trattamento mirato del tumore al seno, mediante una combinazione di terapia farmacologica e di silenziamento genico. Il suo lavoro rientra nel macro impegno di Fondazione Veronesi al sostegno della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili.

La dottoressa Varvarà, palermitana, classe 1989, si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Palermo dove ha conseguito un PhD in Scienze Molecolari e Biomolecolari.

Il progetto prevede anche giornate sulla prevenzione rivolte ai dipendenti

La collaborazione del Gruppo Esprinet con Fondazione Veronesi rientra in un più ampio e articolato progetto che prevede un programma rivolto ai dipendenti e che si espliciterà in alcune giornate di educazione e divulgazione scientifica mirata per aumentare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione specifica femminile, maschile e quella legata ai corretti e sani stili di vita.

“Il Gruppo Esprinet è orgoglioso di essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS offrendo un sostegno tangibile e costruttivo alla ricerca, contribuendo a finanziare meritevoli ricercatori che possono così continuare a svolgere la loro fondamentale attività nel nostro Paese - ha aggiunto Giulia Perfetti. Siamo inoltre felici di aver ampliato la collaborazione con Fondazione nell’ottica di una costante attenzione per il benessere dei dipendenti del Gruppo con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi e sull’importanza di adottare un corretto stile di vita”.