Le accuse di stalking non fermano il concerto di Morgan e accendono la polemica

Il concerto di Morgan in piazza a Desio, dopo le accuse di stalking, accende la polemica. A innescarla le notizie uscite ieri sulla stampa nazionale in merito a una vicenda giudiziaria che coinvolge il noto cantante monzese a cui è seguita la lettera del Pd locale all’Amministrazione comunale, chiedendo di annullare l’evento.

Le accuse di stalking e la reazione del Pd

“Avrete senz'altro letto che su un noto quotidiano nazionale viene riportata la storia del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato Marco Castoldi in arte Morgan. A denunciarlo è stata Angelica Schiatti, nata a Monza nel 1989 e voce dell’indie pop. L’udienza preliminare è stata celebrata il 10 ottobre del 2023. Da quel momento il processo è praticamente fermo. La prossima udienza è fissata per il 13 settembre 2024. La prima denuncia però risale al 2020”, evidenziano gli esponenti dem, che hanno poi puntato l’attenzione sull’evento programmato in città nella serata di ieri, mercoledì, all’interno del Desio Summer Festival, i “mercoledì estivi organizzati dall'Amministrazione comunale”, sul palco di piazza Conciliazione.

I dem chiedono al sindaco di annullare il concerto di Morgan

“Considerata la posizione dell’artista e viste le gravi vicende giudiziarie che lo coinvolgono in questo momento, non riteniamo la sua presenza opportuna - la richiesta - Come già successo nel recente passato, i criteri di scelta degli artisti e degli spettacoli ci portano come città al centro di situazioni difficili. In attesa che tali questioni siano affrontate nelle sedi più opportune, chiediamo quindi al sindaco Simone Gargiulo, all'assessore agli Eventi e alle Pari opportunità Samantha Baldo, all'intera Giunta e alla maggioranza di annullare la presenza dell'artista”.

Il cantante monzese si è esibito in piazza Conciliazione

Il concerto si è tenuto, Morgan si è presentato sul palco di fronte a una piazza gremita con in braccio la figlia, si è seduto al pianoforte commentando: “Giornata brutta, però noi dobbiamo farla diventare bella. La mia arma, l’arma nella vita che fa risolvere qualsiasi cosa, è la musica”. Diversi i brani che ha presentato e alla fine gli è stato donato un ritratto. Diversi i brani che ha proposto, tra cui Bohemian Rapsody, Albachiara, e altri successi, con il pubblico che lo ha applaudito.

In piazza il consigliere Paola: "No alla violenza sulle donne"

In piazza anche il consigliere comunale Angelo Paola con un cartello e una foto postata sui social per dire: “Questo mercoledì ho voluto portare un messaggio importante: no alla violenza sulle donne, no allo stalking, no al revenge porn. Da parte di nessuno. Nei confronti di nessuna. Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522, attivo 24 h su 24, che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking”.

Il sindaco e l'assessore Baldo rispediscono le accuse al mittente

Alle polemiche hanno replicato il sindaco, Simone Gargiulo, e l’assessore agli Eventi e Pari opportunità, Samantha Baldo: “Partiremmo con il dire che ieri sera è stata una bellissima serata all'insegna della buona musica con un artista di alto livello che ha affascinato i tantissimi spettatori, desiani e non, che sono venuti ad ascoltarlo. In merito alla polemica sul mancato annullamento della serata, rispediamo al mittente tutte le accuse, comprese quelle ‘assurde’ e davvero irresponsabili di essere complici di un presunto reato. La notizia è apparsa sui quotidiani nazionali nel tardo pomeriggio e non vi erano innanzitutto le tempistiche per annullare una serata programmata da molto tempo con importanti conseguenze anche, ma non solo, dal punto di vista economico. Teniamo a sottolineare come ieri sia giunta la notizia di un procedimento a carico di Marco Castoldi ancora in corso per una denuncia del 2020 e pertanto, da garantisti, non ci ergiamo a giudici da piazza. Marco Castoldi verrà giudicato nelle opportune sedi, né dalla Giunta di Desio, né dalla maggioranza e neppure dalla minoranza. In conclusione, dispiace davvero che un momento di aggregazione quale quello del Desio Summer Music Festival che sta avendo un gran successo, debba trasformarsi sistematicamente in polemica”.

La senatrice Malpezzi: "Un fatto grave, l'Amministrazione non doveva farlo esibire"

Intanto sul fatto è intervenuta anche la senatrice del Partito democratico e vicepresidente della commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, Simona Malpezzi: "Chiedo sommessamente all'Amministrazione di destra di Desio come abbia potuto ritenere opportuno far esibire ieri, oltretutto sembra dietro lauto compenso, Marco Castoldi in arte Morgan. Nel giorno in cui è emersa la vicenda agghiacciante che lo coinvolge, il Comune ha pensato bene di farlo comunque esibire e rendergli omaggio. Insomma, di premiarlo nonostante il musicista sia a processo per maltrattamenti, revenge porn e stalking nei confronti della ex fidanzata che lo ha denunciato quattro anni fa". E poi aggiunge: "Si tratta di fatti orribili e inquietanti documentati ieri da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano - prosegue - Come è inquietante la lentezza del procedimento e il fatto che non siano stati attivati gli strumenti di protezione che la legge prevede. Su questo siamo noi legislatori a dover intervenire. Mi domando davvero come sia possibile che nessuno dell'Amministrazione di Desio, a fronte del quadro emerso ieri, non abbia pensato di annullare l'evento. Un fatto grave che va censurato con forza", conclude Malpezzi.