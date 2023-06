Le associazioni di Camparada fanno squadra e scendono in campo al fianco delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione con una cena solidale dal gusto davvero particolare.

Le associazioni di Camparada in campo al fianco dell'Emilia Romagna

Bella iniziativa quella proposta per sabato 24 giugno dalla Cooperativa San Rocco alla quale hanno aderito anche le diverse realtà del paese (Amici del Masciocco, 2Nove9, Calamita, Asca, Protezione civile) e patrocinata dal Comune. A partire dalle 18, all’interno dell’area dei giardinetti comunali di viale Lombardia, verrà aperto il servizio cucina e bar, con salamelle, arrosticini e le specialità della griglia a disposizione di chi vorrà offrire un contributo concreto alla causa benefica.

Vendita solidale

Non solo, perché durante la serata ci saranno anche gli stand per i bambini (truccabimbi, tatuaggi, percorsi con mini quad), animazione e musica dal vivo per tutti. Come gesto di solidarietà sarà anche possibile acquistare porzioni di parmigiano reggiano proveniente proprio dalle zone dell'Emilia Romagna che oggi vivono momenti di grande difficoltà.

Il ricavato

L’intero ricavato verrà infatti destinato alla comunità di Brisighella, in provincia di Ravenna e verrà utilizzato per la ricostruzione della aree maggiormente colpite dall’emergenza. In caso di maltempo la serata si terrà comunque presso la sede della Protezione civile in via Colombo.