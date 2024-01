Le associazioni di Lesmo hanno una nuova casa nell'ex sede della Bcc

Le associazioni di Lesmo hanno una nuova casa. Si è tenuta domenica mattina la simbolica cerimonia di taglio del nastro del Centro civico di via Manzoni, all’interno della struttura che la Bcc Brianza e Laghi ha ceduto in comoda d’uso gratuito al Comune proprio con l’idea di riconsegnarlo idealmente alla comunità.

La nuova casa delle associazioni

Il progetto dell’Amministrazione comunale, sin dal primo momento, è stato quello di mettere i locali a disposizione delle realtà sociali. E così è stato. In via Manzoni, da qualche settimana, trovano infatti posto quelle associazioni che fino a poco tempo fa avevano sede nell’ex scuola elementare di piazza Dante. Ma non solo, perché insieme ad esse sono stati collocati anche gli ambulatori medici (dottoressa Elena Colombo e dottor Matteo Manzin) e la nuova casa del Centro anziani, anch’essi trasferiti dall’attuale sistemazione di via Morganti, all’interno dell’ex asilo "Ratti", ovvero la futura biblioteca.

La Lesmo del domani

Due trasferimenti resi necessari dai progetti di riqualificazione che l’Esecutivo intende attuare sugli immobili, oggi rimasti sfitti, con l’intenzione di ridare un nuovo volto al centro di Lesmo.

"Il primo tassello di questa visione futura lo poniamo oggi, con il simbolico battesimo di questa struttura - le parole del sindaco Francesco Montorio - Sapevamo che non sarebbe stato semplice rigenerarsi in un nuovo spazio, ma grazie alla disponibilità delle associazioni e al lavoro dell’assessore Sara Dossola siamo di fronte a una straordinaria opportunità. Opportunità resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Bcc Brianza e Laghi, che ancora ringraziamo per il dono di questi locali che andiamo a inaugurare proprio nella giornata del 7 gennaio, Festa del Tricolore".

"Impegno sociale e valoriale"

Durante la mattinata le associazioni hanno avuto la possibilità di mostrare sedi e attività ai presenti, tra cui il presidente dell’istituto di credito, Giovanni Pontiggia, e ai membri del Consiglio di Amministrazione.

"Esprimo la mia più grande e sincera meraviglia per il lavoro svolto - l’intervento del presidente - Non era certo facile pensare di convertire questa struttura nel mantenimento delle attività di carattere sociale: è la dimostrazione che tutto si può fare se c’è la volontà. E in questo caso la volontà è stata congiunta, da parte del Comune e della Bcc, di concentrare tutti gli sforzi per arrivare a un obiettivo comune a favore del territorio. Quello che oggi viene messo a disposizione attraverso questo spazio è l’impegno sociale e valoriale delle associazioni. E di questo non posso che congratularmi con tutti voi. Quindi auguri di buon anno e di buon auspicio per questa struttura".