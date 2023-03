Le bellezze di Concorezzo vanno in onda sulle frequenze di Isoradio

Le bellezze di Concorezzo vanno in onda sulle frequenze Rai di Isoradio. Quest'oggi, lunedì 13 marzo 2023, il borgo e i suoi cittadini sono stati protagonisti del programma "Casellanti" condotto da Ivan Cardia. Presenti, tra gli altri, il sindaco Mauro Capitanio e il cantante Gatto Panceri.

Nelle vie del centro

Un banchetto a pochi passi dal Comune, tante interviste e soprattutto tanta voglia di raccontare le bellezze di un borgo ricco di fascino. Questi gli ingredienti della puntata odierna di "Casellanti", il programma Rai di Isoradio andato in onda direttamente da Concorezzo. Il Comune brianzolo è stato al centro della trasmissione, condotta come sempre da Ivan Cardia. Attraverso interviste e racconti, il conduttore ha presentato le peculiarità e le bellezze del paese. Tanti gli ospiti intervenuti in diretta, oltre ovviamente al sindaco Mauro Capitanio: su tutti ovviamente Gatto Panceri, cantante famoso in tutta Italia. Al suo fianco, oltre a diversi "semplici" cittadini, lo chef Paolo Fumagalli, l'ultramaratoneta Michele Zocco e il musicista Andrea Mandelli, reduce da una bella esperienza sul palco di X-Factor.

"Cuncuress è sempre Cuncuress"

Al termine della puntata il sindaco Mauro Capitanio ha voluto ringraziare IsoRadio e il conduttore Ivan Cardia, a cui ha donato anche una confezione di "Nostrana", la polenta prodotta a Concorezzo.

"Grazie a IsoRadio e Ivan Cardia per aver raccontato questa mattina il fascino di Concorezzo tra storia, cucina, sport, arte e tanti sorrisi - ha commentato con soddisfazione il primo cittadino concorezzese - Un modo intelligente di condividere il bello che ogni borgo d'Italia sa esprimere. Poi Cuncuress è sempre Cuncuress".

Per chiunque si fosse perso la trasmissione, sarà possibile recuperare la puntata tramite podcast.