La guerra in Ucraina è più vicina di quanto non possa sembrare e tocca nell’intimo i buraghesi, in apprensione per la sorte delle loro suore canossiane. E’ di pochi giorni fa la notizia che l’esercito russo ha iniziato i bombardamenti sulla città di Vinnycja (Vinnitsa), dove da quasi trent’anni presta servizio un gruppo di religiose «adottate» dalla comunità di Burago.

Le bombe russe contro la città di Vinnitsa: in pericolo il convento delle suore care a Burago

Pur essendo collegate all’istituto di Vimercate, le canossiane in Ucraina hanno da sempre mantenuto un rapporto speciale con la comunità locale attraverso il cosiddetto «Gemellaggio della Solidarietà». Ecco perché la devastazione delle bombe e dei missili non ha lasciato indifferente nessuno in paese. In Ucraina le religiose gestiscono una struttura che si occupa di promuovere i valori della vita appena concepita accogliendo giovani donne le cui gravidanze sarebbero messe in pericolo dalle difficili condizioni di vita di alcune zone del Paese.

Le religiose ora sono in Polonia

Poche settimane dopo lo scoppio della guerra, però, il convento è stato abbandonato e le canossiane si sono spostate in Polonia, dove oggi danno rifugio ai tantissimi profughi che stanno lasciando l’Ucraina. Ma la guerra non ha fatto sconti nemmeno a loro.

"La casa di Vinnitsa è stata affidata alla Diocesi ed è stata messa a disposizione dei rifugiati che provenivano dalle zone più colpite da questa tragedia - le parole di suor Giusy Tirloni, referente della comunità vimercatese - Purtroppo il conflitto li ha raggiunti anche là. Abbiamo infatti saputo che i bombardamenti sono avvenuti proprio a pochi metri dalla struttura che veniva gestita dalle nostre sorelle, ma fortunatamente non è stata colpita per il momento".

