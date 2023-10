Le campane della chiesa di Bernareggio finiscono sotto i ferri

Un'operazione chirurgica che ha lasciato tutti con i nasi all'insù per diverse ore: è successo ieri, giovedì 26 ottobre, a Bernareggio, dove le campane della chiesa parrocchiale Santa Maria Nascente sono state rimosse per poter effettuare un importante intervento di manutenzione sui bronzi e sul campanile.

L'intervento sulle campane

A darne comunicazione era stato il parroco, don Stefano Strada, che in occasione della festa di Bernareggio dello scorso settembre aveva chiesto anche un contributo economico ai fedeli visto che si parla di un intervento da almeno 80mila euro:

"La cella campanaria del campanile della chiesa parrocchiale sarà oggetto di un intervento di manutenzione importante con la sostituzione di molte parti meccaniche usurate nel tempo e la manutenzione generale di ogni altro singolo pezzo coinvolto nel dare movimento alle campane. Inoltre tutto l'impianto elettrico del campanile sarà messo a norma. Questo lavoro è autorizzato dalla soprintendenza archeologica, Belle Arti"

Tutti con il naso all'insù

E così ieri tutti con il naso all'insù per osservare le suggestive e spettacolari operazioni di smantellamento e di posa a terra di tutte e sei le campane della chiesa effettuato dall'azienda "Rubagotti" di Chiari. Il campanile resterà dunque muto per diversi mesi, in attesa che i bronzi tornino al proprio posto al termine della manutenzione straordinaria. Già nel 2017, ricordiamo, era stato eseguito il "tagliando" alle campane: in quell'occasione l'intervento era durato solo qualche giorno.