E' entrato in funzione in queste ore a Cavenago il nuovo chiosco dell'acqua. BrianzAcque raddoppia quindi la presenza delle casette anche nel comune vimercatese. La nuova struttura si trova in via Campagna.

Le casette dell'acqua fanno il bis anche a Cavenago

La casetta, aperta tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, si aggiunge a quella di piazza Europa, finita fuori servizio dopo essere stata fatta oggetto di atti di vandalismo.

Le attività di riparazione, commissionate da BrianzAcque, sono prossime alla fine e a breve la postazione idrica potrà riaprire i battenti.

BrianzAcque ricorda che la risorsa idrica distribuita è controllata da puntuali analisi di laboratorio a cadenza mensile ed è la stessa che esce dal rubinetto di casa attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema supplettivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche.

Attualmente, i prelievi di acqua sono liberi e gratuiti. Tuttavia per effettuare i rifornimenti, in futuro, occorrerà essere muniti di un’apposita tessera magnetic acquistabile al costo di 3 euro da un totem posizionato in Municipio, in largo della Repubblica. La card può essere utilizzata per prelevare acqua in tutte le oltre cento casette presenti nei comuni di Monza e della Brianza.

Nell’effettuare i rifornimenti si chiede agli utenti senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico sanitarie.