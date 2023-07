Le ceneri del cane bagnino tornano nel suo amato lago

«Grazie per tutto quello che hai fatto nella tua vita. Sei stato il miglior cane che ho avuto in acqua. Adesso vai a trovare tutti i cani che sono passati prima di te: buon ponte Franz».

E’ l’ultimo saluto che Claudio Longoni, educatore cinofilo di Sovico, ha rivolto al suo amato Franz, un meraviglioso esemplare di Terranova che faceva parte dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico.

«Franz è mancato esattamente un anno fa, aveva 12 anni - ricorda Claudio - 74 chili di bontà, coraggio e fedeltà. Era un cane straordinario, riusciva a tirare fino a 1.500 chili di carico, una barca a motore con passeggeri. Aveva tre anni quando l’ho adottato».

Dopo aver tenuto le ceneri per un anno, Claudio ha deciso che era arrivato il momento di “liberarle” nelle acque del lago tanto care a Franz. Il video, postato da Claudio sul suo profilo Facebook, è diventato subito virale.

«Ha lavorato tutta la vita in acqua con me, era giusto che tornasse nel suo lago - sottolinea Claudio - Ho avuto tanti terranova, ma lui in acqua era straordinario, pronto a qualsiasi impresa quando c’era bisogno di aiuto. E’ stato con lui che ho iniziato a fare salvataggio nautico 12 anni fa. Da tempo collaboriamo con l’associazione Amici di Claudio, fondata nel 2008 allo scopo di reperire i fondi necessari a sostenere le attività di Salvamento sulle rive del Lago di Como, in ricordo di Claudio, 15enne annegato a Colico. Con Franz abbiamo fatto anche pet therapy, un momento di sollievo per anziani e bambini disabili».