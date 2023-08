Le danzatrici del ventre incantano tutti: sono campionesse italiane

Titolo italiano per le danzatrici del ventre di Cesano Maderno ai Campionati italiani Fidis di danze orientali.

Le danzatrici del ventre sono campionesse italiane

Le quattro danzatrici vincitrici per la categoria Piccolo gruppo show oriental dance, allieve della maestra Laura Magrì, sono Margherita Schiazza, 11 anni, studentessa delle scuole medie Salvo D’Acquisto di Cesano, Lucrezia Grigoletto, 33enne operatrice di soccorso di Bovisio Masciago, Lilla Sala, 49enne informatrice medico - scientifica di Lentate sul Seveso, e Patrizia Buso, 59enne operatrice socio-sanitaria di Rovellasca (Como).

Diversi riconoscimenti nelle gare

Hanno ottenuto anche diversi riconoscimenti in gare singole e di coppia, portando a casa due medaglie d’oro e tre d’argento confrontandosi con ballerini e ballerine di tutta Italia.

"La giornata di gare è stata molto emozionante e impegnativa, anche perché abbiamo iniziato la mattina presto e finito a mezzanotte - racconta la maestra - Le atlete hanno eseguito danze folkloristiche egiziane e orientali eseguendo anche uno show orientale". La danza orientale o danza del ventre (in lingua originale Raqs al sharqi) è un’arte antica, nata in Medioriente, in particolare in Egitto, e oggi diffusa in tutto il mondo, con diversi stili e fusioni. Col tempo è diventata parte integrante dell’ambiente culturale dei popoli con i quali è entrata in contatto e oggi è praticata soprattutto in occasioni ricreative.