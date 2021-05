Le donne missile che si lanciano all’impazzata arrivano a Seregno

Donne missile in Brianza. Ieri si sono lanciate all’impazzata giù per la discesa che da Consonno scende a Olginate (Lecco). Oggi replicano a Seregno.

Le donne missile conquistano la Brianza

Longboard, anche se lo ricorda, non ha niente a che vedere con i nostri antenati longobardi. Si tratta di una variante dello skateboard, la tavola tanto in voga tra ragazzi e adolescenti. E’ la variante più veloce e adatta a fare gare anche su percorsi impegnativi. Come quello sopra Olginate, Lecco, teatro ieri, sabato 22 maggio 2021, della spettacolare manifestazione raccontata in questo video di primalecco.it .

La passione per il longboard

A organizzare eventi come quello di ieri nel lecchese sono i membri dell’ associazione Sbanda Brianza, che si autodefinisce “un gruppo di folli con la passione per il longboard e l’ossessione per gli sport estremi”.

Le Girls Skate Club si sono cimentate sul tracciato

Quello del longboard è uno sport ufficialmente iscritto alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e tra gli scopi del sodalizio Sbanda Brianza c’è l’organizzazione di eventi e corsi per la formazione di rider per le gare ufficiali del campionato italiano e mondiale. In attesa dell’appuntamento di punta promosso dal gruppo, il Ghost Town in programma a Consonno il 26 e 27 di giugno, questo sabato sono state le ragazze del gruppo Girls Skate Club a cimentarsi con le curve del tracciato che oramai è un classico per questo sport.

Oggi si replica nello storico skatepark brianzolo

Una manifestazione che come obiettivo principale aveva, oltre che al divertimento, la diffusione della conoscenza di questa disciplina Il meteo incerto non è riuscito a smorzare l’ entusiasmo delle partecipanti, che oggi avranno la possibilità di replicare a Seregno, allo Skatepark plaza, lo storico skatepark brianzolo.