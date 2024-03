Da Vimercate porta un programma tutto suo sui grandi schermi di «Real Time». «Donne Sospese», il nome della trasmissione tv di Francesca Leto che ha già attirato moltissime risposte positive dal pubblico. Giornalista, speaker radiofonica, 47 anni, originaria di Varese, Francesca si è trasferita in città per amore nel 2014. Un legame forte con Vimercate tanto che molti dei luoghi della vita quotidiana compaiono nei suoi programmi e nei suoi post sui social.

«La Brianza e Vimercate mi hanno accolta fin da subito benissimo - ha spiegato Leto - Sono molto fiera ed orgogliosa di vivere qui ormai da dieci anni. Ci sono luoghi in cui non rinuncio ad andare durante le mie giornate e che proprio per questa ragione ho deciso di inserire nelle mie trasmissioni».

Alcune scene, interamente girate in città, riprendono persone, bar (come il Sotto Casa Caffè), strade e vie impossibili da non riconoscere se si è vimercatesi. Il nuovo programma di Francesca va in onda tutti i giovedì alle 15 su «Real Time» con replica il sabato alle 16.40 sia su «Real Time» che su «Discovery».

Le «donne sospese» di Francesca

«Dopo anni passati tra studi televisivi e radiofonici mi sono chiesta: “Ma tu cosa vorresti fare in tv?”. La televisione è investita da programmi tutti uguali ormai, come talent, reality. Io volevo qualcosa di diverso. Faccio pole dance da tempo, sport per altro difficile, perché faticoso e complesso, ma soprattutto perché il palo non è uno strumento amico, ma un attrezzo che va conosciuto con il tempo; ho quindi deciso di portare questa mia esperienza all’interno del programma. L’intento è quello di raccontare storie vere di donne; sconosciute, non volti noti della tv; e raccontare la loro vita accostando il tutto al coraggio di intraprendere il percorso della pole dance».

E quindi, cimentandosi in qualcosa di apparentemente irraggiungibile e riuscendo a superare limiti e barriere può nascere un’incredibile forza interiore capace di rigenerare, trasformare e donare sicurezza, pace ed equilibrio. Sono le storie di Marianna, Dora e Stefania: tre donne «sospese» che nelle puntate del nuovo format affidano le loro emozioni e le loro esperienze a Francesca Leto che, con grande sensibilità e delicatezza, le conduce alla ri-scoperta di sé, attraverso la pratica della pole dance.

Nata per la tv

«Ho sempre sentito di essere nata per la televisione - ha concluso l’artista vimercatese - Sono fiera ed orgogliosa di me, di aver avuto coraggio per cimentarmi in questo percorso… dopo tutto lo stesso coraggio che mettono le mie donne “sospese“!”. Per questo voglio fare un appello a tutte le donne e ragazze che ci credono poco. Siate gentili ed educate, perché acquisirete credibilità e sarete dei veri e propri esempi per gli altri».

Francesca Leto è stata anche ospite ad «Erreviradio» (Web Radio di Vimercate) la scorsa settimana nel programma serale Ossi di Sera.