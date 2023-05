Le eccedenze della mensa scolastica vengono distribuite alle famiglie più bisognose

Un’importante misura atta a contenere lo spreco, ma anche per garantire un sostegno concreto alle tante famiglie in difficoltà. Iniziativa ammirevole quella varata dall’Amministrazione comunale di Bernareggio in collaborazione con "Sodexo", società che gestisce il servizio di refezione scolastica, e l’Associazione Volontari, che da qualche mese recupera le eccedenze alimentari derivanti dalle mense delle scuole e le destina alle persone meno abbienti del territorio.

Le eccedenze della mensa distribuite alle famiglie più bisognose

Il progetto solidale prevede che i prodotti cucinati e non distribuiti agli alunni vengano preparati in pasti porzionati, posti in abbattitore e consegnati al Centro di ascolto affinché possa arricchire la varietà dei pacchi alimentari, distribuiti alle famiglie indigenti, sostenendo così la comunità locale. Oltre ai prodotti cucinati vengono distribuiti anche i prodotti alimentari prossimi alla scadenza e i prodotti preconfezionati e non consumati dagli utenti del servizio di ristorazione scolastica.

I numeri dei primi mesi

Il progetto è attivo dal mese di ottobre 2022 e ad oggi sono stati distribuiti 157 porzioni di primi, 46 porzioni di secondo, 42 porzioni di contorni e verdura, 15 porzioni di pizza, 3 sacchetti di uva. Numeri importanti che certificano la bontà di un’iniziativa veramente lodevole.

"Con questa azione si vuole quindi agire concretamente contro lo spreco alimentare e contemporaneamente sostenere i nuclei famigliari in difficoltà - spiega l’assessore all’Istruzione, Paola Brambilla - Il progetto vive grazie all’impegno di volontari che dedicano tempo e energie per il bene comune e che sono di ispirazione anche per i nostri studenti".

