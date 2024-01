Le ex scuole di Besana vanno all'asta per la terza volta

Non c’è due senza tre. Dopo le due aste andate deserte - la prima a dicembre 2022, la seconda lo scorso luglio -, il Comune di Besana riprova a vendere l’ex scuola dell’infanzia di via De Amicis, nella frazione di Valle Guidino, e l’ex centro culturale «Latcho Drom» di Cazzano, già sede della scuola primaria. Abbassando i prezzi di circa 30 mila euro.

Bandita l'asta

E' stata bandita l’asta pubblica relativa ai due lotti: si terrà il 29 febbraio, alle 11, nei locali dell’ufficio Tecnico di villa Borella. Le nuove perizie di stima, sostanzialmente, rivedono al ribasso i valori a base d’asta dei due edifici, decurtando il costo di demolizione dei fabbricati la cui consistenza è «significativamente inferiore alla potenzialità volumetrica riconosciuta» dal Pgt, rimasta invariata anche nell’ultima variante approvata ad ottobre, come si legge nella documentazione tecnica. Inutile quindi riqualificarli, meglio abbatterli e ricostruire. Il taglio è definito dai listini aggiornati di Regione Lombardia per le opere pubbliche: per l’ex asilo di Valle si passa da 205 mila a 179 mila euro, per l’ex «Latcho Drom» da 420 mila a 384 mila euro.

Chi vuole farsi avanti ha tempo fino alle 12 del 28 febbraio, data ultima per consegnare al Protocollo del Municipio il plico chiuso e sigillato contenente la documentazione richiesta (tra questa, la domanda di partecipazione e il deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo a base d’asta) e l’offerta economica. Per maggiori informazioni e per la modulistica è possibili consultare il sito internet comunale.

Grandi potenzialità

Le potenzialità dei lotti è evidente. Per quanto concerne quello di via De Amicis, si parla di una superficie di mille e 530 metri quadrati. Destinazione residenziale, è possibile costruire fino a tre piani abitabili con contestuale cessione gratuita al Comune di un posteggio di almeno 185 metri quadri. Identica destinazione anche per l’immobile di Cazzano. Eventuali interventi sono subordinati al completamento del marciapiede lungo via San Camillo per tutto il fronte del lotto e alla realizzazione di un attraversamento pedonale, di un percorso pedonale di collegamento fra via San Camillo e la Strada Vicinale di Beveretta e di opere finalizzate alla riqualificazione del sentiero esistente fra via San Camillo e via San Clemente.