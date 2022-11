Si avvicina il periodo natalizio e l’Amministrazione Comunale vuole ricalcare e migliorare la rassegna Feste

Insieme coinvolgendo ancora una volta le associazioni del territorio.

Le Feste si avvicinano e il Comune coinvolge le associazioni del territorio

Per questo motivo ha pubblicato un “avviso per la valorizzazione di eventi e iniziative per le festività natalizie

a cura delle associazioni culturali locali” con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione del maggior numero di associazioni del territorio e garantire una selezione di proposte idonee, coordinate e compatibili

con le finalità dell’Ente.

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione comunale rientrano, infatti, la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l’associazionismo del territorio.

Le proposte saranno inserite nel programma di iniziative che abbraccerà il periodo dal 1 dicembre 2022 all’8

gennaio 2023 e che saranno in grado di promuovere la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale,

da offrire ai cittadini come momenti di incontro e condivisione verso temi di carattere solidale e culturale.

Via libera quindi a concerti, attività artistiche a carattere musicale e teatrale, eventi e laboratori, spettacoli,

conferenze, visite guidate, letture e attività per bambini.

Ottomila euro il budget a disposizione

Il Comune offrirà l’inserimento dell’iniziativa in un’apposita campagna promozionale della rassegna natalizia

2022 e l’assegnazione di un contributo economico straordinario per il progetto nella misura massima di €

500 ad Associazione, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione pari a 8.000 euro e fino al

loro esaurimento.

Il progetto potrà essere costituito da un singolo evento o attività oppure essere articolato in più eventi,

appuntamenti e attività; un’Associazione inoltre potrà presentare un intero progetto (o singoli eventi all’interno del progetto) senza richiesta di contributo economico, ma solo per l’inserimento nella campagna

promozionale natalizia.

Quali associazioni possono partecipare, come compilare la domanda

Potranno partecipare le associazioni (ex art. 4, D.Lgs. 117/2017) che, da Statuto, persegua in via

esclusiva o prevalente finalità e attività di carattere artistico, culturale e di intrattenimento con sede legale e/o

operativa a Vimercate.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre l’11 novembre 2022, esclusivamente via mail all’indirizzo PEC vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.

La modulistica potrà essere scaricata dal sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) e dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda dovrà recare come oggetto “Avviso pubblico per eventi culturali Natale 2022” e ad essa dovrà essere allegata, il modulo “Allegato A -. Domanda di partecipazione con scheda descrittiva del progetto, dati dell’Associazione, autocertificazione dei requisiti, bilancio preventivo del progetto, con firma digitale o con firma autografa scansionata del legale rappresentante” e la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Rendicontazione

Dopo la realizzazione del progetto, entro e non oltre l’8 marzo 2023, l’Associazione dovrà Trasmettere esclusivamente via PEC la rendicontazione del progetto contenente il bilancio consuntivo (Allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla relativa documentazione contabile e dai giustificativi di spesa quietanzati (fattura quietanzata o ricevuta del bonifico).

L’Associazione dovrà avere un DURC regolare in corso di validità (la richiesta del Durc verrà fatta direttamente dal Comune) oppure l’Associazione dovrà allegare una dichiarazione di esenzione Durc.

In caso di mancata presentazione della documentazione entro la scadenza, il contributo assegnato sarà revocato.

"Obiettivo valorizzare spazi cittadini"

“Ci stiamo adoperando per organizzare, nel periodo che va dal 1dicembre all’8 gennaio, iniziative che servano a creare momenti di animazione e cultura per tutti, con particolare riguardo a giovani e bambini - ha dichiarato Elena Lah assessore alla Promozione della Città - L’obiettivo è quello di valorizzare gli spazi

cittadini e incrementare la presenza dei cittadini coinvolgendo l’intera città di Vimercate nel clima delle prossime festività, organizzando eventi volti alla promozione delle tradizioni tipiche delle festività natalizie e alla promozione della vita sociale della comunità e anche per favorire il commercio cittadino”.