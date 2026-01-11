Le feste si chiudono con la premiazione del concorso presepi

Una grande festa… per chiudere le feste. Ottimo successo di partecipazione per la bella manifestazione promossa grazie alla collaborazione tra parrocchia, Proloco, Associazione genitori e banda.

Le feste si chiudono con la premiazione dei presepi

Ad aprire la giornata la sacra rappresentazione del Presepe vivente sul sagrato della chiesa, con l’immancabile Natività e l’arrivo dei Re Magi. Poi la premiazione del tradizionale concorso presepi, che quest’anno ha visto una straordinaria adesione da parte di tanti cittadini che hanno raccolto l’invito delle associazioni. La grande festa si è poi conclusa con l’aperitivo in piazza e calze per tutti i bambini distribuite dalle speciali befane.

I vincitori del concorso

Tre i vincitori in base alle categorie individuate dagli organizzatori. Stefano Grassano è stato premiato per la tradizionalità della sua opera: merito della sua grande passione che lo spinge a realizzare quotidianamente presepi seguendo i riti e i costumi delle antiche usanze; Luigi Farina ha invece vinto il premio originalità per via delle sue statuette prodotte con materiale di riciclo e messe in movimento con un motorino del tergicristallo; a Tiziana Carzaniga il premio alla tecnica per il suo presepe realizzato interamente a mano in ogni sua componente.