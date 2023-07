Le foto di Giada fanno impazzire il Web, sfidando pregiudizi e malelingue

Le foto di Giada Sciortino fanno impazzire il Web, sfidando pregiudizi e malelingue. La giovane di Porto d'Adda ha aperto anche un profilo sulla piattaforma "Calling Fans". "Ciò che pensano gli altri non mi riguarda", ha commentato la ragazza di Cornate.

Grande successo sul Web

Un profilo Instagram da quasi 61.000 follower, una di TikTok da oltre 120.000, ma soprattutto un canale "privato" in continua espansione. Stanno facendo impazzire il web le foto di Giada Sciortino, modella classe ‘93 che nelle scorse settimane è sbarcata anche sulla piattaforma "Calling Fans".

"Sono stati loro a contattarmi - spiega la ragazza, residente a Porto d’Adda - Si tratta di una piattaforma in grande crescita, simile a Onlyfans".

Un canale, in sostanza, in cui è possibile fruire di contenuti esclusivi, riservati solamente agli abbonati.

"All’interno del mio canale si possono trovare foto più piccanti, che per ovvie ragioni non possono essere pubblicate su Instagram. Tengo a sottolineare che non c’è materiale eccessivamente esplicito, ma tutte foto di qualità. Ma non solo. Chi si abbona al mio canale ha anche la possibilità di interagire direttamente con me, scambiando quattro chiacchiere sugli argomenti più disparati. Ci sono tante persone che semplicemente hanno bisogno di un po’ di compagnia o anche di sfogare le loro fantasie...".

Un'apparizione anche su "Playboy"

Professionista del mondo del commercio, con un passato da fotomodella (con tanto di apparizione sulle pagine di Playboy nel 2016), Giada è una grande appassionata di social e non nasconde i motivi che l’hanno spinta a intraprendere questa carriera "parallela", sfidando anche le malelingue e i pregiudizi.

"Sinceramente del pensiero degli altri m’importa poco: anche quando chiudo un contratto molti pensano che l’abbia fatto solo perché sono bionda e di bell’aspetto... La verità è che viviamo in un mondo in cui tutti vendono tutto e anch’io ho pensato di provare a mettere a frutto le mie bellezze. Non faccio nulla di male, ho solo deciso di voler creare dei contenuti ad hoc per chi si abbona. Il mio compagno ha compreso e sostenuto fin da subito questa mia decisione, quindi anche sotto questo aspetto non ci sono problemi".

Per quanto riguarda il futuro, Giada non si pone limiti. Soprattutto considerando le profonde mutazioni che continuano a caratterizzare il mondo dei social network.

"Non ho intenzione di chiudermi nessuna porta - conclude la giovane cornatese - I social sono in continua evoluzione e non sappiamo quale tipo di prodotto avrà maggiore richiesta in futuro. Io continuerò con la mia professione e affiancherò quella di content creator e videomaking. Più avanti vedremo come andranno le cose, anche in base alle richieste che riceverò all’interno del mio canale".