Le fronde dei tigli coprono i lampioni: "Viale Indipendenza fa paura"

In viale Indipendenza a Cesano Maderno le fronde dei tigli coprono le lampade dei pali della pubblica illuminazione e costringono i cittadini a camminare nel buio e nella paura.

Le fronde dei tigli coprono i lampioni

A lanciare l’allarme sicurezza è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gaetano Vincenzi, che ha portato in Consiglio comunale il tema dopo avere raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini. L’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Manuel Tarraso, ha annunciato un doppio intervento. "I tigli sono stati visionati dall'agronomo e si valuteranno interventi puntuali per risolvere le criticità dell'interferenza con l'illuminazione pubblica - ha spiegato rispondendo all’interpellanza di Fratelli d’Italia - Dopodiché, nell'ambito dell'implementazione della rete pubblica, valuteremo anche se e come integrare l'attuale illuminazione, presente da sempre sul lato strada e non su quello della ciclabile".

Cittadini timorosi di fare incontri spiacevoli

Vincenzi ha spiegato che, su segnalazione di alcuni cittadini, si è recato in viale Indipendenza in orario serale per appurare quanto gli era stato riferito ed effettuare fotografie.

"Effettivamente è pressoché assente un sistema di illuminazione che consente la serena percorrenza nelle ore serali del marciapiede posto sul tratto frontale a piazza Facchetti" ha lamentato chiedendo all’Amministrazione comunale di attivarsi. Tutta colpa "delle chiome delle alberature e del posizionamento dell'illuminazione pubblica".

Un problema per i pedoni, che infatti "per l’assenza di un'adeguata illuminazione percorrono sempre meno questa via, timorosi di fare incontri spiacevoli: si sa che la microcriminalità viene favorita da una scarsa illuminazione" ha detto in Aula il capogruppo.