Le "Mamme Creative" alla conquista di Instagram. Francesca Piazza, 34 anni, di Ornago, e Georgia Conte, 46 anni, di Monza, stanno letteralmente conquistando la rete con il loro profilo Instagram "Mamme Creative", un concentrato di buonumore e simpatia dedicato a tutte le mamme, ma non solo.

Vero e proprio fenomeno del Web. Ma, soprattutto, semplicemente mamme.

"Attraverso i nostri video cerchiamo di raccontare con il sorriso le situazioni che ogni mamma vive nella propria quotidianità - spiegano Francesca e Georgia - Non vogliamo dispensare consigli o creare il mito della “mamma perfetta”, ma semmai il contrario: ognuna di noi pensa di non farcela o di non essere abbastanza, ma in realtà ci scontriamo tutte con le stesse difficoltà. E tutte alla fine, in un modo o nell’altro, riusciamo ad uscirne".