Rimarrà visitabile a Palazzo Pirelli fino al 15 ottobre, la mostra dell’artista brianzolo Lorenzo Villa che vede protagonisti i bambini: quelli ai margini della società, quelli che giocano spensierati, le vittime di guerre.

Le opere del brianzolo Lorenzo Villa esposte a Palazzo Pirelli

Si tratta di 12 opere, tutte realizzate tra il 2010 e il 2024, e che raccolgono situazioni che coinvolgono l’infanzia e l’adolescenza nella società moderna. L’artista nato nel 1973 a Besana in Brianza inserisce i bambini, in contesti ora leggeri, ora drammatici, ora surreali, raccontando le diverse realtà sociali e cogliendo il loro spirito creativo, ingenuo e curioso. Il tutto attraverso una tecnica personale che si realizza grazie all'impiego di una lastra in plexiglass, dove fantasia e realtà si incrociano e si confondono rendendo quasi invisibile il confine tra le due dimensioni.

“Proprio un anno fa, ieri – ha detto il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani - c’è stato l’attacco di Hamas contro Israele e la conseguente reazione dello Stato ebraico. Oggi in tutto il Medio Oriente milioni di bambini vivono sotto le bombe, senza acqua, cibo e medicinali. Così come in Ucraina. Questa mostra è l’occasione per ribadire che i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti i bambini, così come sancito dalla Convenzione Onu. Ospitare il progetto di Lorenzo Villa a Palazzo Pirelli, ‘la casa di tutti lombardi’, è importante perché mette i bambini al centro della nostra prospettiva”.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

“La mia tecnica – ha spiegato Lorenzo Villa - si sviluppa su una lastra di plexiglass trasparente dove sul retro dipingo con una serie di smalti stratificati qualcosa di legato al mondo fantastico e del sogno, mentre sul fronte inserisco i personaggi in acrilico. Si crea così una fusione visiva tra fantasia e realtà. Lo spessore della lastra in plexiglass produce però contemporaneamente anche un forte distacco tra questi due elementi, ricordandoci che le due dimensioni, pur mischiandosi, sono molto diverse e devono restare distinte”.

A promuovere la mostra di Lorenzo Villa, che ha studiato all'Istituto Statale d'Arte Villa Reale di Monza, è stato il Consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega):

“Sono molto orgoglioso che Palazzo Pirelli ospiti la mostra di un mio concittadino e ringrazio l’Ufficio di Presidenza per aver accettato la proposta di invitare Lorenzo Villa ad esporre una selezione delle sue opere. Un artista che ha cominciato come ritrattista e paesaggista, ma che da qualche anno ha sviluppato questo filone di opere molto profonde dedicate ai bambini, che consentono al visitatore di interpretarne liberamente il messaggio”.

La mostra potrà essere visitata fino a martedì 15 ottobre nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 18 e venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Ingresso libero.