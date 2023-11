Le opere del dottor Gian Carlo Bulli in vendita per aiutare i ragazzi con disabilità. Questa mattina, sabato 18 novembre 2023, è stata inaugurata la mostra a scopo benefico dedicata all'artista scomparso a 95 anni nel 2020. Le opere dello storico medico condotto di Colnago sono esposte nella Sala Jannacci-Gaber di Villa Sandroni. Il ricavato verrà utilizzato per riqualificare uno stabile che ospiterà la nuova sede della cooperativa sociale "Fonte di Solidarietà".

Finalità benefiche

Arrivata alla sua quinta edizione, la mostra ha ancora una volta finalità benefiche: le opere del compianto artista, infatti, potranno essere acquistate e tutto il ricavato (su espressa richiesta della famiglia di Bulli) verrà donato alla cooperativa sociale "Fonte di Solidarietà", impegnata a Colnago nel sostegno a ragazzi diversamente abili. Organizzata dall'associazione "Domus Laboris", con la collaborazione di Gruppo Alpini, Fonte di Solidarietà, Pro Loco e scuola dell'infanzia San Luigi di Colnago e patrocinata dal Comune di Cornate, l'esposizione proporrà 60 splendide opere di Bulli.

"Le opere sono 60 e sono state realizzate dal dottor Bulli tra il 1950 e il 2018 - spiega Pietro Marcaccio dell'associazione "Domus Laboris" - E' stato una sorta di ambientalista "ante litteram", visto che molte di queste opere sono realizzate con materiale di recupero. Lo ricordiamo con tanta stima e affetto per tutto quello che ha fatto per la comunità di Colnago, ma non solo".

Il saluto dell'Amministrazione comunale

All'inaugurazione della mostra, che rimarrà aperta fino alle 18 di domani, domenica 19 novembre, erano presenti anche diversi rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Cornate, guidati dal sindaco Giuseppe Felice Colombo.

"Il nostro Comune ha avuto la fortuna di beneficiare di Gian Carlo Bulli in una duplice veste - ha sottolineato il primo cittadino cornatese - Prima come medico condotto, capace di assistere e aiutare tante persone di Colnago. Quindi come artista. E' come se, attraverso le sue opere, abbia voluto donare una parte di sè stesso ai suoi concittadini. Avere una sua opera in casa ha trasmesso e continua a trasmettere serenità e conforto. Da parte dell'Amministrazione comunale un ringraziamento a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa mostra".

Il dottor Bulli è stato ricordato dall'amico Carlo Cattaneo, quindi dal figlio, che ha illustrato il significato di alcune delle opere esposte in questi due giorni a Villa Sandroni.

"Vogliamo restituire quello che lui ci ha donato"

Il ricavato della vendita delle opere, come detto, verrà destinato alla cooperativa sociale "Fonte di Solidarietà", rappresentata nell'occasione dalla presidente Bibiana Schenoni.

"Il nostro legame con il dottor Bulli è sempre stato molto forte - ha spiegato la presidente della cooperativa - Un legame silenzioso, ma concreto: nel corso degli anni abbiamo ricevuto tanto da lui e crediamo che il modo migliore per restituire quanto ci ha dato sia quello di lavorare sodo per i nostri ragazzi. Siamo nati ormai 31 anni fa e forniamo un sostegno di tipo socio-assistenziale a ragazzi diversamente abili. Recentemente abbiamo acquistato un immobile a Colnago, che vorremmo trasformare nella nuova sede del nostro Centro diurno disabili una volta completata la riqualificazione dello stabile. Ci piacerebbe che il ricavato di questa mostra benefica fosse il primo passo da compiere in questa direzione. Da parte nostro un ringraziamento a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa, a cominciare dalla famiglia del dottor Bulli".

