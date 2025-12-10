Le otto campane di Oreno tornano al loro posto

Tutti con il naso all’insù. Giornata da ricordare quella di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Oreno di Vimercate.

Le campane riportate in cima al campanile di San Michele Arcangelo

Come annunciato, dalla prima mattinata sono incominciate le operazioni per rimettere in cima al campanile della chiesa di San Michele Arcangelo le 8 campane che erano state rimosse nel maggio scorso per procedere con le necessarie e non più rinviabili riparazioni. Campane che erano tornate a Oreno già un paio di settimane fa ed esposte alla cittadinanza sul sagrato della chiesa.

Tutti con il naso all’insù

Tanti gli orenesi e non (tra loro anche il parroco, don Eugenio Calabresi) che hanno voluto assistere alle operazioni, immortalando il momento con fotografie e video. Attorno al campanile, per seguire da vicino il tutto, si è alzato in volo anche un drone.

Riqualificazione da 400mila euro

Un’operazione impegnativa anche e soprattutto dal punto di vista economico perché la riqualificazione delle campane e della torre campanaria costa alle casse della Comunità pastorale ben 400mila euro. Una cifra in gran parte già raccolta in questi mesi grazie alla generosità dei fedeli e di alcuni sponsor, aziende e privati, che hanno in particolare adottato le campane.

Entro la giornata di oggi l’operazione sarà completata.