"Un giorno da dimenticare". Queste le parole di Salvo Veneziano, ex concorrente della casa del Grande Fratello e titolare di diverse pizzerie, tra cui quella di Cesano Maderno in via Molino Arese. Quest'ultimo è proprio il locale che nella notte tra domenica e oggi, lunedì 12 settembre, per cause ancora da chiarire ha preso fuoco.

Le parole di Salvo Veneziano dopo l'incendio nella sua pizzeria di Cesano

Quello che resta della pizzeria d'asporto oggi non è molto: le fiamme hanno divorato tutto. La conferma dei danni ingenti arriva dallo stesso Salvo Veneziano che sulla sua pagina Facebook ha scritto:

"Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l'attività... Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso".

Poche righe da cui però si intuisce nettamente che il locale rimarrà chiuso per parecchio tempo. Veneziano ha ringraziato pubblicamente Carabinieri e Vigili del fuoco intervenuti sul posto per la loro grande professionalità e ha concluso:

"Come sempre ci rialzeremo più forti di prima", lasciando intendere che nonostante l'amarezza si deve sempre guardare al domani con ottimismo.