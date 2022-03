Soddisfatto il sindaco

Nell’ambito delle manifestazioni d’interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica sono stati ammessi alle linee di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche due progetti presentati dal Comune di Seregno, che si posizionano in linea temporale di presentazione delle domande come quattordicesimo e quarantaquattresimo su un totale di trecentodieci ammessi per la Lombardia.

Le proposte del Comune di Seregno per il Pnrr: due nuove palestre scolastiche

Il primo progetto ammesso è quello relativo alla realizzazione di una nuova palestra scolastica e polifunzionale in via Otto Marzo, per un importo complessivo di 1.400.000 €. La seconda proposta riguarda i lavori di demolizione e nuova costruzione del PalaStadio di via Gramsci per un investimento totale di 4.800.000 €.

I due impianti saranno al servizio della secondaria Mercalli e del Liceo Parini, oltre che essere una preziosa risorsa per le associazioni sportive seregnesi. Si tratta di due interventi già programmati, rispetto ad infrastrutture necessarie per la Città ed il mondo dell’Associazionismo sportivo: per la struttura di via Otto Marzo è in corso di redazione il progetto esecutivo, mentre

per il PalaStadio è prossimo l’avvio dello studio di fattibilità. La predisposizione dei documenti progettuali sono stati determinanti per partecipare alla richiesta di fondi del Pnrr, che rappresenta un fattore di accelerazione nella realizzazione dei progetti.

“Sono 310 i progetti presentati in Lombardia relativi alla tipologia 4 del Patrimonio Scolastico: i nostri due progetti sono stati ammessi e tra l’altro in una posizione di graduatoria particolarmente importante - ha spiegato il sindaco Alberto Rossi. Un motivo di soddisfazione, perché Amministrazione ed Uffici hanno dimostrato di essere in grado di cogliere le opportunità importanti come quella del Pnrr: la nuova palestra di via 8 marzo e il rinnovo del PalaStadio sono interventi di cui la città ha

davvero bisogno. Ovviamente, c’è ancora molto da lavorare per centrare l’obiettivo completo, ma questo primo risultato non può che darci rinnovato slancio per proseguire nella nostra azione. Ugualmente, siamo pronti ad essere propositivi anche sulle altre linee del Pnrr”.