Le Radici del Cuore ha donato 10mila euro alla Casa di Fratel Ettore

Il comitato Le Radici del Cuore ha donato 10mila euro a Opera Fratel Ettore di Seveso per la realizzazione di un nuovo reparto all’interno di Casa Betania, a favore delle sempre crescenti emergenze in cui le persone vengono a trovarsi: non sono solo storie di povertà economica, ma anche di grande disagio psicologico e di solitudine. Un bellissimo gesto di solidarietà che si è concretizzato domenica 9 marzo 2025 con la consegna dell’assegno.

Le Radici del cuore a favore del progetto di un nuovo reparto in Casa Betania

«Abbiamo fatto nostro il bisogno di Casa Betania di ristrutturare alcuni locali per creare nuovi posti letto - spiegano dall’associazione - Abbiamo perciò deciso di dedicare la nostra raccolta fondi di Natale a questo obiettivo».

Casa Betania Opera di Fratel Ettore, che da sempre ospita persone in difficoltà, ha iniziato un piano di ristrutturazione al fine di ampliare i propri locali per rispondere all’aumento delle richieste di persone che vivono non solo un periodo di difficoltà economica ma anche un grande disagio sociale con l’avanzare della vecchiaia. Le Radici del Cuore sono in costante contatto con le sorelle che gestiscono la struttura, rispondendo alle necessità e alle esigenze degli ospiti con l’acquisto di generi di prima necessità ma non solo.

L'intera raccolta fondi natalizia donata all'Opera Fratel Ettore

"Credendo in questo progetto di solidarietà abbiamo deciso di intraprendere l’iniziativa natalizia scegliendo di destinare l’intero ricavato al piano di ristrutturazione e ampliamento della struttura - spiegano dal Comitato - Per il periodo natalizio come gli anni scorsi abbiamo proposto, a fronte di un contributo, il Pancuore, un dolce soffice all’albicocca o ai tre cioccolati, e il pezzo di Grana Padano: la risposta della cittadinanza è stata come sempre importante e questo ci ha permesso di donare 10mila euro per questo progetto".

"Cerchiamo di essere presenti per chi è in difficoltà"

"Come gruppo di amici che crede sia importante fare del bene e che chi ha bisogno vada aiutato, cerchiamo costantemente di essere presenti per chi è in difficoltà e di collaborare con altre associazioni poiché crediamo che oggi il mondo del volontariato e dell’associazionismo sia in difficoltà e sia importante unire le forze per rimanere in piedi. Crediamo che le associazioni siano parte integrante del paese e abbiano un ruolo fondamentale e inclusivo. Crediamo che il bene si faccia in silenzio, ma oggi abbiamo piacere di condividere con tutti questo grande gesto che ci rende orgogliosi".

I ringraziamenti di Sorella Teresa a Le Radici del Cuore

Al momento della consegna erano presenti il sindaco Alessia Borroni e il resto della Giunta. Più di tutto le parole di Sorella Teresa racchiudono lo spirito con cui il Comitato si impegna a disposizione dei bisognosi: