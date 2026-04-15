Le scuole del futuro prendono forma grazie a Rollon

La scuola del futuro prende vita.

Tre scuole di Vimercate interessate dal progetto Future-Ready Schools

Nella giornata di lunedì, 13 aprile, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, insieme all’assessore alla Cura delle Persone Riccardo Corti, all’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio, alla dirigente dei Servizi alla Persona Gabriella Ferrazzano, alla responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione Sonia Visconti e ai dirigenti dell’azienda di Vimercate Rollon, ha fatto visita alle tre scuole secondarie di primo grado della città, interessate dagli interventi del progetto Future-Ready Schools.

Progetto dal 100.000 euro finanziato da Rollon

Il progetto Future-Ready Schools ha riguardato le tre scuole secondarie di primo grado della città che sono state dotate di strumenti e tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti grazie alla generosa sponsorizzazione di The Timken Foundation che, con il supporto locale di Rollon, ha contribuito con 100.000 dollari.

I numeri

Questo importante progetto si inserisce in un contesto scolastico comunale ampio e articolato, che comprende 13 strutture educative (5 scuole dell’infanzia, 5 scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado) e una popolazione scolastica di circa 2.500 studenti. L’Amministrazione comunale destina ogni anno circa 2 milioni di euro per sostenere il sistema scolastico, con interventi che spaziano dalla

manutenzione degli edifici all’acquisto di materiali didattici, fino all’organizzazione di attività educative, sociali e sportive.

Il progetto Future-Ready Schools: imparare facendo

Il progetto Future-Ready Schools rappresenta un passo avanti nella trasformazione delle scuole di Vimercate in luoghi di apprendimento innovativi e inclusivi, capaci di rispondere alle sfide educative del futuro. Attraverso l’approccio del learning by doing – imparare facendo, sperimentando e costruendo – gli studenti avranno accesso a strumenti e ambienti progettati per stimolare la creatività e la collaborazione.

Dotazioni moderne

Grazie ai fondi donati da The Timken Foundation e al coordinamento dell’Ufficio Pubblica Istruzione, sono stati completati interventi significativi nelle tre scuole secondarie di primo grado della città: Calvino, Manzoni e Saltini. Le nuove dotazioni includono arredi moderni, dispositivi multimediali e attrezzature per la didattica digitale.

Gli interventi scuola per scuola

Scuola Secondaria Calvino

Gli interventi hanno riguardato il completo rinnovamento dell’aula magna, con:

– insonorizzazione dello spazio per garantire un’acustica ottimale;

– acquisto di arredi specifici e 70 sedie per attività plenarie;

– acquisto di un videoproiettore di ultima generazione per le attività multimediali.

Scuola Secondaria Manzoni

L’aula informatica è stata rinnovata e potenziata con:

– nuovi arredi progettati per la didattica digitale;

– 6 PC portatili e 24 PC “All in one”;

– 3 monitor interattivi SMART per favorire una didattica collaborativa.

Scuola Secondaria Saltini

Anche qui è stato svolto un lavoro significativo sull’aula informatica, con:

– arredi moderni per la didattica digitale;

– 16 PC “All in one” e un monitor interattivo SMART;

– 7 PC portatili compatti.

Il sindaco: “Esempio virtuoso”

“Esprimo grande soddisfazione e apprezzamento per questo progetto, che dota le nostre scuole secondarie di primo grado di una strumentazione tecnologica all’avanguardia, essenziale per una didattica moderna e al passo con i tempi – dichiara il sindaco di Vimercate Francesco Cereda – Voglio ringraziare di cuore The Timken Foundation e l’azienda Rollon per il loro fondamentale contributo e per la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio. Questa iniziativa è un esempio virtuoso di quanto sia preziosa la collaborazione tra pubblico e privato: unendo le forze e condividendo obiettivi comuni, riusciamo a offrire ai nostri studenti strumenti innovativi per crescere, sperimentare e prepararsi al meglio per le sfide del futuro”.

L’assessore: “Investimento concreto per i nostri studenti”

“Questo progetto dà continuità all’impegno che, come Amministrazione comunale, stiamo portando avanti per fornire alle nostre scuole apparecchiature adeguate al supporto della didattica – commenta Riccardo Corti, assessore alla Cura delle Persone. Un investimento concreto a sostegno del percorso di crescita dei nostri studenti. Un ringraziamento sentito a Rollon, alla The Timken Foundation e all’ufficio comunale Pubblica Istruzione per il loro prezioso contributo.”

Il manager di Rollon: “Restituiamo valore alla comunità che ci accoglie”

“Da oltre 5 anni The Timken Foundation, attraverso il supporto locale di Rollon, contribuisce alla realizzazione di iniziative a beneficio del territorio e delle comunità che ospitano gli stabilimenti di The Timken Company e delle aziende del gruppo – spiega Stefano Zecchinato, managing director Italia di Rollon, realtà industriale con diverse sedi produttive a Vimercate nel territorio di Monza e Brianza – Per noi significa restituire valore alla comunità che ci accoglie ogni giorno attraverso progetti concreti. Un impegno che testimonia come il sostegno delle aziende possa tradursi in opportunità di crescita sociale, educativa e territoriale, rafforzando un legame autentico e duraturo con le persone e il contesto in cui operiamo”.

L’incontro nelle scuole