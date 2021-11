Lesmo, Camparada e Correzzana

Gli studenti dell'Istituto comprensivo hanno messo a dimora decine di arbusti insieme ai volontari di Legambiente e Protezione civile

Le scuole si colorano... di verde: gli alunni piantano nuovi alberi nei "loro" giardini. Bellissima iniziativa quella promossa questa mattina, lunedì 29 novembre 2021, dall'Istituto comprensivo di Lesmo.

Alunni in prima fila per il rispetto dell’ambiente. È stata un grande successo la «Giornata degli alberi» di oggi, lunedì 29 novembre, all’istituto comprensivo di Lesmo, Camparada, Correzzana. L’iniziativa, promossa da Legambiente, ha visto per il secondo anno rispondere presenti i plessi del territorio che hanno così aderito piantumando un totale di 25 nuovi alberi nei giardini delle sei scuole dei tre paesi brianzoli.

Dalle materne alle medie, tutti in prima fila

La giornata è partita alle 9 alla scuola primaria di Correzzana ed è poi proseguita con gli altri cinque appuntamenti, passando dall’infanzia di Correzzana, la primaria di Camparada e infine i tre plessi (materne, elementari e medie) di Lesmo. Aiutati anche dai volontari della Protezione Civile guidati dall’infaticabile presidente Romeo Dorin, studenti e studentesse armati di zappe e vanghe hanno messo a dimora gli arbusti di cui si dovranno poi prendere cura nel corso degli anni.

"Un piccolo gesto, ma dal grande significato"

Molto soddisfatta dell’iniziativa la dirigente scolastica Stefania Bettin che ha così commentato la buona riuscita della giornata:

«Per rendere il nostro mondo sostenibile, dobbiamo lavorare tutti insieme per sensibilizzare gli alunni. Ragazze e ragazzi, se guidati sin da piccoli al rispetto potranno crescere con la consapevolezza dell’importanza di difendere l’ambiente. Perciò anche un piccolo gesto come piantare un albero può rivelarsi fondamentale e significativo. Questa iniziativa si inserisce poi nel più ampio progetto di educazione civica per formare cittadini rispettosi e promotori di un mondo più sostenibile».

DI SEGUITO LE FOTO DELLA GIORNATA: