Le "Serve di Gesù Cristo" perdono la suora più longeva

Era in assoluto la più longeva tra le "Serve di Gesù Cristo".

Nello scorso fine settimana si è spenta nel convento di via don Minzoni, ad Agrate, madre Argentina Todari. Classe 1921, a luglio avrebbe tagliato il traguardo delle 104 primavere, ben 80 delle quali trascorse con il velo.

Nata nelle Marche, a Castelleone di Suasa, suor Argentina entrò nella congregazione delle Serve di Gesù Cristo il 16 agosto del 1939, all’età di 18 anni. Nel 1940 la vestizione perpetua, il 20 settembre del 1945, la professione.

Nel corso degli 80 anni di permanenza nella congregazione, la religiosa aveva svolto la sua missione a Correzzana, Agrate, Milano Beccaria, Fano, Cannobbio, Serra Sant ’Abbondio, Mezzano Rondani, Monterado, Besano, Menzago e San Michele al Fiume.

"Sono convinta che il Signore mi abbia scelta e voluta fin dal giorno della mia nascita - aveva raccontato nel luglio del 2021 in occasione dei festeggiamenti per il secolo di vita - Quando sono nata mi hanno raccontato che non piangevo; pensavano che non stessi bene. Allora mia mamma, pronta al peggio, decise di battezzarmi subito. Quando il sacerdote mi mise l’acqua benedetta sulla fronte iniziai a svegliarmi e feci un grande sorriso. Un miracolo perché pensavano che potessi morire. Il segreto della mia longevità? Quando ero giovane mangiavo sempre frutta e verdura a colazione..." .