Le somme del 5x1000 destinate al Comune di Usmate Velate saranno interamente stanziate per finanziare interventi a supporto di madri e minori in situazione di grave difficoltà.

Le somme del 5x1000 destinate a donne e minori in grave difficoltà

E' questa la scelta presa dall’Amministrazione comunale che, con specifica delibera di Giunta, ha approvato la destinazione dei circa 9mila euro destinati dai contribuenti nel 2021 a sostegno di attività sociali svolte nel Comune di residenza.

"A seguito dell’emergenza sanitaria si sono acuiti i casi di violenza domestica le cui conseguenze richiedono ulteriori e specifici interventi da parte dei Servizi sociali del Comune – afferma Greta Redaelli, assessore con delega alla Persona – Da qui la scelta di utilizzare le risorse destinate al Comune tramite 5x1000 a favore di casi familiari particolarmente complessi che richiedono anche l’ausilio di soggiorni in Comunità. Una spesa non indifferente per il nostro Comune e che, dal 2020 in avanti, è andata progressivamente in crescendo”.

In passato altri aiuti

La scelta di destinare le risorse a favore di minori e madri in difficoltà è coerente con gli scopi istituzionali e con le attività svolte dal servizio sociale comunale; in passato, i fondi del 5x1000 erano stati utilizzati per sostenere altri progetti sociali, fra cui anche i trasporti protetti a favore di fasce di popolazione in difficoltà: