Viabilità

L'Amministrazione raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, di prestare attenzione alla segnaletica sul posto e di seguire le indicazioni delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile

Arrivano aggiornamenti sulla viabiltà e le strade ancora chiuse al trasnsito dopo il maltempo che ha colpito la Brianza, e in particolare il territorio di Usmate Velate, nella serata di ieri, lunedì 7 luglio.

Le strade ancora chiuse dopo il maltempo

E proprio a Usmate, a causa dei lavori d ripristino della viabilità nelle zone critiche del territorio comunale, sono chiuse al trasnsito, per garantire la sicurezza, le seguenti strade:

- Via Medaglie d'Oro (chiusa in entrambe le direzioni)

- SP177 (Bananina) in via di ripristino

S segnalano invece limitazoni al traffico in via Europa, dove si viaggia su una sola corsia.

In via Modigliani invece sono ancora in corso i lavori di ripristino dopo che il sottopasso si è allagato.+

L'Amministrazione raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, di prestare attenzione alla segnaletica sul posto e di seguire le indicazioni delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile. Aggornamenti tempestivi saranno dati non appena la situazione migliorerà e le aree interessate potranno essere riaperte in sicurezza.