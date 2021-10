Amici pelosi

Le volontarie dell'associazione di Varedo gestiscono colonie feline e realizzano oggetti di artigianato solidale per i mercatini

Le Stregatte aiutano gli animali...con la creatività. Le volontarie dell'associazione di Varedo gestiscono colonie feline e realizzano oggetti di artigianato solidale per i mercatini

Le Stregatte aiutano gli animali...con la creatività

Amore per gli animali e tanta creatività. E’ lo spirito che anima il sodalizio Le Stregatte, che recentemente si è iscritto all’albo comunale delle associazioni di Varedo. Il nucleo fondatore è composto da sette volontarie di un gattile della zona, desiderose di dotarsi di un’organizzazione più strutturata per aiutare gli amici a quattro zampe.

Pappe e contributi per le cure veterinarie

"Un anno e mezzo fa abbiamo iniziato le pratiche per costituire l’associazione - ha raccontato la presidente Paola Gobbi - con questa organizzazione possiamo quindi ricevere donazioni e avere dei soci. Procuriamo pappe per gli animali e dove c’è bisogno inviamo un contributo economico per sostenere le spese veterinarie o per la degenza in stallo".

Oggetti di artigianato ispirati agli amici a 4 zampe

Le Stregatte mantengono comunque la gestione di alcune colonie feline a Varedo (quelle censite sono sei), Limbiate e Cesano Maderno.

Ma raccolgono fondi tramite i mercati, dove vendono originali creazioni realizzate a mano da loro. Il ricavato viene utilizzato per aiutare gli amici a quattro zampe. "Proponiamo vari oggetti per gli animali, come tiragraffi, copertine, giochini, ma anche bomboniere - ha continuato la presidente - con la nostra associazione cerchiamo di arginare il randagismo, impegnandoci a sfamare, curare e sterilizzare i gatti delle colonie".

Il ponte di solidarietà

Ma l'impegno delle Stregatte supera anche i confini comunali e regionali. Quest’estate, grazie alle donazioni raccolte, l’associazione varedese ha aiutare un volontario in Sardegna, che dopo l’incendio della sua casa e del gattile, aveva bisogno di aiuto per ricostruire tutto. Sul sito internet e la pagina Facebook dell’associazione, le volontarie propongono anche alcuni consigli utili sul comportamento da tenere con gli animali.