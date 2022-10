Le Stregatte invitano a conoscere la realtà delle colonie feline

Le Stregatte in prima linea per far conoscere la realtà delle colonie feline. Dopo alcuni atti vandalici, le volontarie intensificano l’opera di educazione e sensibilizzazione: "Spesso ci tocca fare i conti con atti di crudeltà o ignoranza"

"Occuparsi delle colonie è un bell'impegno, faticoso sì, ma anche ricco di soddisfazioni e costellato di atti solidali e generosi". Così raccontano Le Stregatte, volontarie dell'associazione con sede a Varedo che si occupa di oltre 70 gatti dislocati in varie colonie feline censite.

"Siamo sempre grate della solidarietà e dell'interesse che i cittadini e le persone che ci seguono sui social ci riservano, ma spesso ci tocca fare i conti anche con atti di crudeltà o ignoranza. Nei mesi scorsi ad esempio, è stato necessario un intervento per ricostruire punti pappa e cucce all'interno di una colonia, che erano stati distrutti dalle ruote di un auto che ci era letteralmente passata sopra" hanno raccontato le volontarie.

C'è anche ci detesta le colonie o le tratta come discariche

Le Stregatte a volte si imbattono in persone che detestano le colonie feline o le trattano alla stregua di discariche: "Ci capita anche di dover rispondere al famoso “Tenete i gatti a casa vostra” ma ciò che le persone non sanno è che i gatti non sono di nostra proprietà. Sono semplici aggregazioni di randagi, vittime di abbandoni o mancate sterilizzazioni, che noi ci impegniamo ad accudire. Inoltre, settimanalmente occorre una pulizia profonda delle zone adibite, perché vengono scambiate da alcuni incivili per discariche e sommerse da decine di rifiuti, a volte anche pericolosi per la salute dei gatti"

Intensificare l'opera di sensibilizzazione

A tutti questi atti, le volontarie rispondono intensificando l’opera di educazione e sensibilizzazione, affinché le persone conoscano a fondo la realtà delle colonie feline. "Facciamo post informativi sui social, produciamo bomboniere e oggetti solidali con materiali di riciclo per animali e per chi li ama - hanno spiegato - durante i nostri banchetti per raccogliere fondi proponiamo giochi educativi per i bimbi, ci impegniamo a rendere possibile l'adozione per i gatti che si possono adattare alla vita casalinga e cerchiamo, per quanto possibile, di estendere il nostro aiuto oltre il confine lombardo, aiutando volontari di altre regioni".

I pregiudizi sulle colonie

Pesa anche il pregiudizio secondo cui le colonie feline sarebbero luoghi sporchi e problematici: "Proprio per questo dedichiamo molte ore al giorno a pulizie, distribuzione delle pappe ma soprattutto alla sterilizzazione dei gatti affinché il fenomeno del randagismo venga contrastato e con esso anche la diffusione di malattie". Tutti i gatti delle colonie sono infatti censiti e regolarmente iscritti ai registri delle Ats regionali, curati e dotati di antiparassitari. Le colonie, inoltre, sono riconosciute e tutelate a livello legale: "Questo significa che qualunque atto vandalico sia nei confronti dei gatti che delle strutture può essere severamente sanzionato in seguito ad una denuncia".

Come aiutare l'associazione

Come si può aiutare l'associazione? "Seguirci sui social per conoscere i nostri appuntamenti quali raccolte pappe o fondi, eventi informativi, adozioni, banchetti e fiere e condividere i nostri post per aumentare la sensibilizzazione, è senza dubbio efficace. Le donazioni di fondi, cibo, medicine, antiparassitari e coperte per l'inverno, risultato essere aiuti molto graditi. Ci teniamo, però, a fare un'importante precisazione: lasciare cibo umano all'interno delle colonie, purtroppo, crea solo danni. Non solo non è idoneo per l'alimentazione dei gatti, ma può causar loro grossi problemi di natura gastrointestinale. Siamo estremamente grate di ogni aiuto, anche piccolo che ci viene offerto, perché diventa parte di un progetto gigantesco!"

Per conoscere i progetti delle Stregatte e contattarle:

Facebook: Le Stregatte ODV

Instagram: @le_stregatte_odv

Sito internet: www.lestregatte.com