Le telecamere di “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma televisivo di divulgazione scientifica in onda in prima serata sulla Rai e condotto da Mario Tozzi sono arrivate a Seveso.

Le telecamere Rai di “Sapiens -Un solo pianeta” in città

La sera del 10 luglio sui Rai 3 andrà in onda una puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”, che avrà come focus il 50esimo anniversario della tragedia ambientale dell’Icmesa con una rilettura degli eventi storico-scientifica. Le riprese si sono tenute proprio in questi giorni, principalmente al Bosco delle Querce ma anche negli spazi dell’Istituto comprensivo scolastico di via De Gasperi oltre a un passaggio anche all’esterno della ex fabbrica Icmesa, a Meda.

La sindaca Alessia Borroni ha incontrato la troupe e ha scambiato una serie di considerazioni soprattutto sul senso che si vuole dare a questo 50esimo anniversario, in chiave di rinascita e rilancio per la città.

“Siamo felici che la Rai abbia deciso di dedicare un servizio per il 50° anniversario dall’incidente Icmesa – il commenta della sindaca Alessia Borroni – È il momento giusto per trasformare il dolore di allora in una nuova consapevolezza condivisa. Vogliamo parlare di ambiente con parole semplici, capaci di comunicare e stimolare i giovani. Perché ricordare ha valore solo se si trasforma in un atto di coscienza per il futuro di ciascuno”.

Ottava stagione del programma prodotto da Rai Cultura

“Sapiens – Un solo pianeta” è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo Valentina Valore, capo progetto Diego Garbati, regia di Luca Lepone. Il programma prodotto da Rai Cultura è giunto all’ottava stagione.