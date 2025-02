Si chiama «Identità Fluenti» e i suoi obiettivi spaziano dalla realizzazione di mappe di comunità fino al turismo interattivo nell’Ecomuseo Adda di Leonardo di Vaprio d'Adda. Questo il progetto promosso proprio dall’Ecomuseo in collaborazione con Garden65.

L'Ecomuseo Adda di Leonardo lancia il progetto "Identità Fluenti"

L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del bando InnovaCultura, con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Unioncamere Lombardia, è in fase di partenza e si pone l’obiettivo di iniziare a sviluppare attività progettuali sul territorio, a partire dal coinvolgimento delle amministrazioni e dei cittadini dei nove Comuni aderenti all’Ecomuseo, tra cui anche Cornate d'Adda.

Il progetto è stato strutturato sulla base di tre necessità urgenti espresse dall’Ecomuseo: assolvere all'obbligo istituzionale di creare la mappa di comunità, strumento essenziale per documentare e valorizzare il territorio attraverso la partecipazione attiva e la voce di chi lo abita; individuare ed evidenziare i luoghi soglia, punti strategici su cui intervenire per segnalare e caratterizzare l’ingresso all’area ecomuseale, rafforzando da un lato il senso di appartenenza dei cittadini dei nove Comuni aderenti e, dall’altro, attivando la percezione dei visitatori esterni, affinché riconoscano di entrare in un luogo di interesse culturale e identitario; potenziare la conoscenza e la visibilità dell’Ecomuseo, sia a livello locale che su scala regionale e nazionale, promuovendolo come realtà culturale attiva, stimolando la partecipazione delle comunità e favorendo il suo inserimento in percorsi di turismo lento e sostenibile.

Per dare risposte concrete a queste esigenze, nasce Identità fluenti. Si tratta di un progetto di valorizzazione territoriale. Attraverso l’attivazione di pratiche partecipative, strumenti tecnologici avanzati per la comunicazione e la promozione, e il coinvolgimento di artisti e illustratori professionisti, il progetto mira a rendere l’Ecomuseo più riconoscibile: accessibile e connesso alle sue comunità, attrattivo per vecchi e nuovi visitatori.

Le attività del progetto

Prima attività prevista dal programma consisterà nel raccogliere le testimonianze degli abitanti del territorio per la realizzazione della mappa di comunità. In ognuno dei Comuni aderenti saranno, infatti, organizzate interviste collettive con i residenti e incontri individuali con figure rappresentative della comunità, per condividere memorie, esperienze e conoscenze, e individuare luoghi e patrimoni materiali e immateriali da valorizzare. Partecipando attivamente i cittadini daranno il loro prezioso contributo alla costruzione di una narrazione autentica del territorio, testimonianza di voci e punti di vista differenti.

Il materiale raccolto - testi, registrazioni audio e video, tracce visive - trasferirà conoscenze e suggestioni acquisite all’illustratrice scelta, che si impegnerà per valorizzare al meglio le specificità di ognuno dei nove località, evidenziando al tempo stesso le tracce comuni che l’Ecomuseo, come istituzione culturale aggregante, si occupa di tutelare e promuovere. Nasceranno così nove mappe per nove Comuni, che insieme andranno a comporre la grande mappa di comunità dell’Ecomuseo.

Contemporaneamente, si lavorerà con le Amministrazioni locali per individuare ed evidenziare i luoghi soglia identificativi dell’Ecomuseo, in cui saranno realizzate installazioni d’arte contemporanea, firmate da un’artista nota a livello nazionale, progettate per dialogare con il territorio ospitante e con il suo patrimonio culturale, storico-artistico, ambientale, architettonico. Questi interventi artistici rafforzeranno la volontà da parte dell’Ecomuseo di rinnovare il patto con le comunità, introducendo sul territorio nuovi monumenti pubblici e nuovi elementi di attrazione turistica.

Il progetto realizzerà poi uno spazio digitale interattivo, direttamente connesso al sito web ufficiale dell’istituzione, per favorire la promozione culturale e turistica del territorio: in versione web e app, insieme a punti di contatto informativi distribuiti nell’area dei nove Comuni dell’Ecomuseo, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva e personalizzata, capace di adattarsi alle loro preferenze e necessità.