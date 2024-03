Un nuovo servizio da parte di Gelsia Ambiente per i cittadini besanesi. Già a partire da questo mese e per i successivi mesi di aprile e maggio, presso il parcheggio di Via Carlo Ferrario (di fianco alla Casa degli Alpini), entrerà in funzione ogni ultimo mercoledì del mese l’Ecovan.

L'Ecovan di Gelsia a Besana per i piccoli rifiuti pericolosi da smaltire

Si tratta di un mezzo attrezzato ed itinerante che, dalle 8.00 alle 12.00 in concomitanza con il mercato comunale di Besana, raccoglierà quei piccoli rifiuti domestici pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a porta. Stiamo parlando di:

• pile e accumulatori

• batterie al piombo per auto e motocicli

• piccoli elettrodomestici, come caricatori, telefonini, tablet, asciugacapelli, frullatori

• oli vegetali e oli minerali

• farmaci scaduti

• vernici, insetticidi, isolanti, toner

• sorgenti luminose come neon e lampade led

• bombolette, barattoli e flaconi (anche vuoti) che riportano nell’etichetta un simbolo di pericolo irritante, tossico, infiammabile

Il servizio è totalmente gratuito e permetterà ai cittadini (solo utenze domestiche) un’alternativa alla Piattaforma Ecologica di Via Matteotti (Villa Raverio).

Inoltre, all’Ecovan gli utenti potranno ritirare la loro dotazione di sacchi per la raccolta differenziata grazie ad un distributore uguale a quelli già presenti sul territorio. Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.