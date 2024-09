Ecuosacco compie 10 anni e CEM Ambiente, la società che gestisce i servizi di igiene urbana anche a Bellusco, celebra la ricorrenza con un evento dal titolo Ecusacco, 10 e lode ai cittadini che si terrà il prossimo 26 settembre alle ore 16,30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, Bellusco. Ad aprire i lavori saranno il Sindaco di Bellusco Mauro Colombo, Il Consigliere delegato di Città Metropolitana di Milano Paolo Festa e di Monza e Brianza Massimiliano Longo.

L'Ecuosacco compie dieci anni

Ad entrare nel vivo del tema saranno il Presidente di CEM Alberto Fulgione e il Direttore generale Massimo Pelti che racconteranno i risultati di 10 anni di raccolta differenziata con il sacco rosso e l’evoluzione futura del progetto. Focus anche sui migliori progetti di comunicazione per far conoscere ECUOSACCO ai cittadini con la tavola rotonda cui parteciperanno: Glauco Bonora, ideatore del nome ECUOSACCO; Paola Brambillasca che presenterà la campagna di Concorezzo e Lauretta Saladin che parlerà del video Un sacco comodo realizzato nella scuola di Cerro al Lambro con gli studenti.

A chiudere l’evento, un ospite di eccezione: Andrea Giuliacci che, insieme alla Presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, ci darà spunti importanti sul come la buona raccolta differenziata che facciamo nelle nostre case possa avere conseguenze importanti sull’economia globale e anche sui cambiamenti climatici in corso.

"Progetto che ha rivoluzionato la raccolta differenziata"

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Alberto Fulgione Presidente di CEM - è fare il punto su un progetto che ha innovato e rivoluzionato la raccolta differenziata nel territorio attraverso un’idea semplice: l’introduzione di un sacco semitrasparente rosso tracciabile, ossia con l’identificazione del proprietario tramite codice numerico, dedicato solo alla raccolta del rifiuto indifferenziato. Un’idea semplice che però ha responsabilizzato tutti, inducendo i cittadini a differenziare di più e meglio”.

I risultati

E i risultati si sono visti tanto che il modello introdotto nel 2014 per la prima volta a Bellusco, Mezzago e Grezzago, si è rivelato così efficace da essere poi imitato da molti altri gestori del servizio di igiene urbana. Grazie a Ecuosacco, i Comuni gestiti da CEM Ambiente sono arrivati ai vertici della raccolta differenziata in Italia con percentuali che, in media, arrivano all’’82% ma con punte di 91% in alcuni Comuni soci e con il 89% di Bellusco che dal 2022 ha fatto un ulteriore passaggio approdando a Ecuobox e alla sperimentazione della tariffazione puntuale.

La premiazione dei comuni vincitori di WEPlogging 2024

Come anteprima dell’evento, alle ore 16,30, si terrà la premiazione dei Comuni WEPlogging 2024 di CEM che, lo scorso 11 e 12 maggio hanno vinto la due giorni di raccolta rifiuti.

Ritirano il premio i Comuni di Colturano; Cornate d’Adda e Rodano.